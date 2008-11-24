Адмирал отключил Королевскую от реальности

Во время чата на одном из украинских сайтов депутат из Луганска рассказал о том, что недавно в Интернете ее проассоциировали с Василисой. Она против этого ничего не имеет, но с какой бы героиней мультиков сравнила бы себя Наталья Юрьевна, она пока что не думала. На вопрос, тяжело ли быть красивой женщиной в парламенте среди диких аборигенов, она отвечала, что нелегко, гораздо тяжелее быть умной. Также она рассказала каким видит настоящего мужчину: « В первую очередь должен быть надежным, умным и отвечающим за свои слова. К сожалению, у нас таких становится все меньше и меньше». Ну и, наконец, нардеп рассказала о том, как проводит свободное время. Например, совсем недавно она посмотрела художественный фильм «Адмирал». Эффект этого исторического фильма оказался неожиданным. «Это та редкая вещь, которая выключила меня на 2 часа из реальности», - рассказала фаворитка Тимошенко. Кроме того, Наталья Королевская призналась, что с детства любит читать и читает ежедневно. Правда, последнее время чтение перемежается с законопроектами и антикризисными планами. При этом она не любит отдыхать, потому что никак не получается.