Мэр всех киевлян празднует день рождения

Столичный глава Леонид Черновецкий 25 ноября отмечает 57-летие. Праздновать день рождения мэр будет в узком семейном кругу, а основное действо, по словам зампредседателя горадминистрации Ирэны Кильчицкой, с многочислеными гостями состоится примерно через неделю. «Это будет специально оборудованное под торжество помещение», — рассказала г-жа Кильчицкая газете «Сегодня». Она приглашена и уже приготовила подарок, что именно - держит в секрете. Секретарь Киеврады Олесь Довгий хотел бы презентовать г-ну Черновецкому хорошие эмоции: «Это в моих силах. Именно потому мой подарок будет связан с увлечением Леонида Михайловича — фотографией». А духовный наставник киевского градоначальника Сандей Аделаджа поздравит своего адепта в первую очередь по телефону, цветы и презент уже приобрел. «Подарю Леониду Михайловичу книжку Карла Маркса «Капитал», — делится советник мера Казбек Бектурсунов. Прошлый свой «день варенья» столичный градоначальник праздновал почти две недели и получил в подарок книгу о самых великих битвах человечества, авторский экземпляр "Краха партийного колосса" о развале СССР и картину с изображением города Киева. Он любит розы и не принимает дорогих подарков. Леонид Черновецкий на 57-ом году своей жизни говорил: «Мне нужно работать головой, и это моя главная задача, если мои мозги работают, тогда в Киеве все будет нормально». «Я увеличил (тарифы на услуги ЖКХ) и для Кабинета министров, и для Верховной Рады, и для КГГА, и для администрации президента. Последнее было фатальной ошибкой». «Это популизм. Это неправда, что в Киеве проезд для киевлян подорожал». «Казино, стрип-бары и другая гадость на территории Киева обязательно будут иметь проблемы до тех пор, пока не будут ликвидированы. Так хочу не я, так хочет Господь Бог». «Для меня это (прозвище Космос) честь. Потому что очень много решений, которые выносит моя администрация и Киевсовет, они совершенно необычны для Украины. Это совершенно новые подходы, которые могут в министерствах или в Кабмине оцениваться как космические». «Министров Кабинета министров я за людей не считаю, поэтому мне их поздравления…» «Это мне «Комеди-клаб» подарил болт. Потому что я хозяйственник и он символизирует мою деятельность».