Елена Лукаш выходит замуж!

Среди украинских женщин-политиков уже пошла « струя» рожать детей, будучи не замужем. Например, зампред КГГА Ирэна Кильчицкая. Она родила девочку и мальчика от разных мужчин, и при этом тщательно скрывает имена отцов Моники и Марка. Хотя еще после рождения дочки обещала рассказать, кто же этот счастливый папаша. Ждем… Такую же интригу сохраняет и регионалка Елена Лукаш. 31-летняя нардеп на предпоследнем месяце беременности – счастливое событие случиться в январе. Госпожа Лукаш уже знает, что это будет девочка. А вот кто отец ребенка, она обещала рассказать после сразу рождения. Но уже сегодня призналась, что ее избранник тоже связан с политикой. «Непосредственно», - подчеркнула Елена Лукаш. Он не против, что будущая мама до сих пор ходит на работу, потому что всегда рядом с ней. Еще Елена Лукаш рассказала, что после рождения ребенка они поженятся. Свадьба будет не громкой и пышной, но невеста обязательно будет в белом наряде. По материалам телепрограммы «Светская жизнь»