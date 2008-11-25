Мартыненко носит жилет из чернобурки, Рамус – из шиншиллы

Не то шубка, не то кофточка из меха – основной тренд этого зимнего сезона. В этом можно убедиться, лишь посмотрев пару-тройку различных дизайнерских коллекций. И если на западе мех стараются носить по реже, а общественность убийство животных осуждает, то в наших краях народ на это внимания не обращает. Хотя носят жилеты, как из настоящего меха, так и из искусственного - ведь главное комфорт! Что первый, что второй вариант все равно делает наряд ярче, в гардероб его сдать не просят, а если вы где-нибудь на выставке, а помещение прохладное, то и согреет немного. Кстати, популярен такой жилет и в России. Там в нем были уже замечены Ирина Хакамада и множество московских актрис и телеведущих. В Украине такая же ситуация. Из политиков в меховых жилетах из разных дорогих мехов (ламы и соболя) красовалась лишь народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная: и во время Украинской недели моды, и в стенах парламента. Как дополнение к платью одевают жилеты из натурального меха и экс-супруга народного депутата Василия Горбаля Галина и супруга народного депутат Николая Мартыненко Анна. У телеведущей Татьяны Рамус таких деталей гардероба не одна штука: черный и серо-белый. Также любят мех модели Инна Цимбалюк, Маша Жулай и жена певца Александра Пономарева Виктория.