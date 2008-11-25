Голос Тимошенко показала свой рабочий кабинет (ФОТО)

Кого только не найдешь на сайте Одноклассники.ру. Среди многомиллионной аудитории, которая сидит в Интернете и ищет других людей, есть и Марина Сорока, пресс-секретарь Юлии Тимошенко. Виртуально у Марины Сороки 77 друзей, она входит в 8 групп и 9 сообществ. Все, что связывает госпожу Сороку с этими людьми, связано преимущественно с журналистикой. Сказывается ее профессиональное прошлое. Хотя по образованию пресс-секретарь Тимошенко и философ, и даже два года преподавала логику и философию в Горловском университете, Марина Сорока все же человек слова и пера. Более 10 лет она проработала на канале «Интер». Все эти годы и стали для Марины предметом гордости. Есть среди трех карточек, которые выставила на Одноклассниках, и рабочий момент Сороки. Приближенная к Тимошенко Марина Сорока, по крайней мере, на пресс-конференциях, демонстрирует всем, какой у нее теперь собственный кабинет. Пресс-секретарь Премьера сидит в мягком кресле, приложив мобильный телефон к уху. На стене над головой висит потрет шефини. На фото, которое сделано в октябре этого года, голос премьер-министра счастлива и довольна, вожможно, представляет себя в кресле уже народного депутата. Это к тому, что двое ее предшественников Виталий Чепинога и Александр Сочка стали нардепами от БЮТ. Уже сегодня госпожа Сорока вошла в список самых влиятельных женщин Украины, заняв 44 место. Также гордится Марина Сорока и своей семьей. Фото, на котором она вместе с мужем и двумя сыновыми Максимом и Александром катается на коньках, подписано - «Наше дружнее семейство».