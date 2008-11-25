Олесь Довгий повів свою дівчину на Голгофу

Секретар Київради Олесь Довгий свій День народження відсвяткував у тісному колі друзів та родичів. «На свій День народження я відключив телефон, взяв маму, дівчину, найближчих друзів. Першу половину цього дня ми провели у Палестині, в Віфлеємі, де народився Ісус Христос. Потім ми переїхали в Ізраїль, в Єрусалим, відвідали Храм Гроба Господня, піднялись на Голгофу, після чого підійшли до Стіни плача і цілий день провели саме в таких святих місцях», - розповів Довгий. «Ввечері ми пішли в ресторан і гарно повечеряли. Потім погуляли по пляжу – по кісточки у воді. Поговорили про якісь абсолютно «неробочі» речі. Мені здалося, що День народження пройшов дуже гарно. Він був спокійний, добрий, теплий, і я маю велику надію, що цей заряд залишиться на весь наступний рік і я зможу цю доброту і тепло перенести у свої дії і у відношення із своїми колегами, друзями і оточенням, у якому я знаходжуся щоденно», – сказав Олесь Станіславович. Користуючись нагодою, Олесь Довгий привітав свого шефа і побажав йому «здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я». «Я вітаю його і бажаю йому здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я, тому що усі якості, яких потребує сильна сучасна людина-лідер в нього є», - сказав Довгий.