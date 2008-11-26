Из чего состоит Юля Тимошенко?! (СХЕМА)

Завтра глава украинского правительства Юлия Тимошенко отмечает День рождения. Накануне такого значимого для всей страны дня господин Огурцов решил разобраться, из чего состоит украинский премьер. Получилась схемка, которую предлагаем ниже. Тут и коса Марко Вовчок, и костюм Луи Виттон, и газ из «Газпрома». Но разве можно вложить в графику всю Тимошенко? Ее нервное хихиканье и подергивание, «свАєрідну мову» про «кАоліцию» и «демАкратію», крашеные волосы и приторные обещания? Так что смотрим на составляющие ЮВТ.