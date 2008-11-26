Скандал! За Ганною Герман «шпіонять»

Нещодавно, на думку «регіоналки», на її приватну територію підступно пробрався Мустафа Найєм. «Він думав, що робить величезне відкриття, чи пак, викриття – дивіться, мовляв, у Ганни Герман є заміський будинок. Але щоби зробити таке «відкриття», не обов’язково було в таку холоднечу шпіонити по навколишніх селах. Варто було просто заглянути в мою декларацію – там усе написано. І все можна перевірити. Два роки тому я під заставу моєї київської квартири взяла кредит в «Укрсоцбанку» і купила в колеги-журналіста Миколи Канішевського кілька соток землі в селі по Житомирській трасі з будинком у 200 квадратних метрів. Кредит буду виплачувати ще вісім років. Усе документально оформлено і вказано в декларації.



Тому, шановний Мустафа, запрошую в гості. І якби ти сказав, що хочеш до мене завітати, то я би залюбки тебе запросила. Так само, як залюбки розповіла би твоєму колезі про подарований мені на сорокап’ятиріччя годинник, на піар якого ви витрачаєте такі великі гроші, ось уже кілька тижнів розміщуючи платні банери на всіх інтернет-сайтах. У мене, до речі, є гуцульська кімната, де ми проводимо всі сімейні свята. Там зібрано багато старих вишиванок. Приїжджай, буде цікаво», – сказала пані Герман в офіційному коментарі, розповсюдженому прес-службою Партії регіонів.



Ганно, може ви не розібралися, і Мустафа ліз до вашої хати через паркан із чесними джентльменськими намірами. Щоби з'ясувати, що ж сталося насправді, ваша Дуся додзвонилася до Найєма. От що він мені розповів:





- Мы действительно сфотографировали ее дом. Она попыталась воспользоваться обмен-ресурсом, который у нее был, в виде моих друзей, повлиять, чтобы материал не вышел.



- Вы проникали в ее дом?



- Во-первых, мы не были на территории ее дома. Мы действительно снимали ее дом, ее забор и все. Она утверждает, что там была охрана, но охраны там не было. Вчера, перед тем, как вышло ее заявление, мы с ней разговаривали. Она лично пригласила к себе домой. Я принял ее предложение, и я должен был сегодня вечером быть у нее дома, чтобы действительно получить всю информацию и поговорить. Но после того как вышло ее заявление, где она открыто обвиняет, говорит о том, что материал имеет заказной характер и при этом называет единственную мою фамилию, я не посчитал возможным быть у нее дома. О чем сказал и отправил официальное письмо с требованием предоставить информацию. Она отправила ответ, в котором нет ни одного ответа на вопросы, которые мы ей задали. Поэтому мы будем продолжать расследование, и материал выйдет в ближайшем будущем.