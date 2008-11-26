«Гражданского активиста» Пабата застукали с блондинкой

Лидер Гражданского актива Киева Александр Пабат не частый гость светских мероприятий. Встретить его на каких-то гламурных тусовках или сборище «птиц высокого полета» практически нереально. Особенно, если речь идет о модных показах. «Я отдаю дань нашим украинским дизайнерам, но лично мне редко что нравится», - объясняет Александр Пабат.

Но оценить, что предлагают носить отечественные дизайнеры следующей весной, все же приехал.



VIP встретил лидера фракции Киеврады Пабата, когда он сидел в буфете с девушкой-блондинкой. Потом киевский депутат спокойно объяснил, что «просто встретил знакомую». Рассказал также, где покупает одежду, какой у него размер, и почему у него в ухе дырка.



- Одежду я шью. Все вещи, которые я ношу - я ношу, а не использую это как пропуск куда-то или свидетельство чего-то. Я люблю красивую, модную, качественную одежду, а большинство вещей прет-а-порте все, что угодно, только не качественные. Они несут впечатление, а не ощущения. Поэтому с 17 лет я обшиваюсь у киевских мастеров. Самостоятельно выбираю ткани, фасоны, модели. Единственная компания, которая меня устраивает по качеству и внешнему виду, это компания Etro, Milan. Но их костюмы все равно приходятся перешивать, так как сверху у меня 52 размер, а снизу - 48. Любимые рубашки от Vittorio Marchesi тоже надо перешивать.Из обуви я предпочитаю Cesari Paciotti и Santoni (кстати, вся обувь этой марки Santoni ручной работы - Ред.)



А самая любимая машина из вашей коллекции?



- Наверное, такого не может быть, как не бывает у султана любимой жены в гареме. Все зависит от сезона и настроения. Больше всего мне нравится Maserati Spyder 1985 года, потому что я лично восстанавливал ее 7 лет. Вложил очень много труда, хотя практически и не езжу на этой машине. Сегодня я приехал на Citroen C6.



Вы всегда в костюмах, а что еще носите?



- У меня практически все вещи гламурные. Самый гламурный в моем гардеробе, наверно, бархатный смокинг Etro. Покупал в Москве. Но еще ни разу не надевал его - не было случая.

Главное, чтобы в необычности не было излишнего эпатажа. Мне все мои вещи достаточно интересные. Более того, в последнее время в выборе одежды мне здорово помогает четырехлетний сын. Он обладает хорошим вкусом и иногда очень скептически относится к нарядам, которые я выбираю.



Чем отличаются украинские модники от российских?



- Украинцы одеваются лучше всех в Европе. Москвичи – это люди тренда. Был популярен Versase, все носили только это, популярен Brioni – все в Brioni. В Украине же стараются, чтобы не было ярко. К нам подтягиваются голландцы.



У вас дырка в ухе?



- И в брови тоже.



Почему же не носите сережку?



- Дырка в ухе не потому, что я какой-то панк или рокер. Я очень чту украинские традиции, даже женился по народным традициям в национальной одежде (читайте на VIP позже – Ред.). Серьгу в ухо вставили на острове Хортица. Есть один казацкий обычай: младшего сына в семье метили серьгой, чтобы во время боя его защищали, как последнюю надежду на продолжение рода. Серьга у меня была настоящая казацкая.



А в брови зачем?



- Было интересно, как это будет смотреться. Никогда не ношу серьгу на официальные мероприятия, но всегда в свободное время. У меня был опыт хождения в Киевраду с серьгой в ухе, но люди воспринимают это по-разному.