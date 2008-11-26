«Гражданского активиста» Пабата застукали с блондинкой

26 ноября 2008, 14:11

А политик рассказал о любимых брендах

Лидер Гражданского актива Киева Александр Пабат не частый гость светских мероприятий. Встретить его на каких-то гламурных тусовках или сборище «птиц высокого полета» практически нереально. Особенно, если речь идет о модных показах. «Я отдаю дань нашим украинским дизайнерам, но лично мне редко что нравится», - объясняет Александр Пабат.
Но оценить, что предлагают носить отечественные дизайнеры следующей весной, все же приехал.

VIP встретил лидера фракции Киеврады Пабата, когда он сидел в буфете с девушкой-блондинкой.  Потом киевский депутат спокойно объяснил, что «просто встретил знакомую». Рассказал также, где покупает одежду, какой у него размер, и почему у него в ухе дырка.

- Одежду я шью. Все вещи, которые я ношу - я ношу, а не использую это как пропуск куда-то или свидетельство чего-то. Я люблю красивую,  модную,  качественную одежду, а большинство вещей прет-а-порте  все, что угодно, только не качественные. Они несут впечатление, а не ощущения.  Поэтому с 17 лет я обшиваюсь у киевских мастеров. Самостоятельно выбираю ткани, фасоны, модели. Единственная компания, которая  меня устраивает по качеству и внешнему виду, это компания Etro, Milan. Но их костюмы все равно приходятся перешивать, так как сверху у меня 52 размер, а снизу -  48. Любимые рубашки от Vittorio Marchesi тоже надо перешивать.Из обуви  я предпочитаю Cesari Paciotti и Santoni (кстати, вся обувь этой марки Santoni ручной работы - Ред.)

А самая любимая машина из вашей коллекции?

- Наверное, такого не может быть, как не бывает у султана любимой жены в гареме. Все зависит от сезона и настроения. Больше всего мне нравится Maserati Spyder 1985 года, потому что я лично восстанавливал ее 7 лет. Вложил очень много труда, хотя практически и не езжу на этой машине. Сегодня я приехал на Citroen C6.

Вы всегда в костюмах, а что еще носите?

- У меня практически все вещи гламурные. Самый гламурный в моем гардеробе, наверно, бархатный смокинг Etro. Покупал в Москве. Но еще ни разу не надевал его - не было случая.
Главное, чтобы в необычности не было излишнего эпатажа. Мне все мои вещи достаточно интересные. Более того,  в последнее время в выборе одежды мне здорово помогает четырехлетний сын. Он обладает хорошим вкусом и иногда очень скептически относится к нарядам, которые я выбираю.

Чем отличаются украинские модники от российских?

- Украинцы одеваются лучше всех в Европе. Москвичи – это люди тренда. Был популярен  Versase, все носили только это, популярен Brioni – все в Brioni. В Украине же стараются, чтобы не было ярко. К нам подтягиваются голландцы.

У вас дырка в ухе?

- И в брови тоже.

Почему же не носите сережку?

- Дырка в ухе не потому,  что я какой-то панк или рокер. Я очень чту украинские традиции, даже женился по народным традициям  в национальной одежде (читайте на VIP позже – Ред.). Серьгу в ухо вставили на острове Хортица. Есть один казацкий обычай:  младшего сына в семье метили серьгой, чтобы во время боя его защищали, как последнюю надежду на продолжение рода. Серьга у меня была настоящая казацкая.

А в брови зачем?

- Было интересно, как это будет смотреться. Никогда не ношу серьгу на официальные мероприятия, но всегда в свободное время. У меня был опыт хождения в Киевраду с серьгой в ухе, но люди воспринимают это по-разному.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять