Тимошенко, Ульянченко и Геращенко носят что-то одинаковое

Организации по защите животных в разных городах мира особенно активны зимой. В знак протеста они выходят голыми на мороз. Другие же homosapiens’и, особенно публичные люди, облачатся в шубы из разных мехов. Правда, увидеть меховые наряды, например, первых леди можно лишь во время каких-то официальных мероприятий. Что же они носят в повседневной жизни, скорее вопрос. Для премьера Украины Юлии Тимошенко один из зимних нарядов пошили еще до наступление холодов. «Сейчас мы заканчиваем для Юлии Владимировны шубку из каракульчи бежевого цвета и короткое болеро из норки. Она любит меховые изделия с коротким ворсом»., - рассказала тогда дизайнера Айны Гассе. Она уверяла, что каракульчи (шкурки нарожденных ягнят, получаемые после аборта на последнем месяце аборта овцы) стоят дешевле, чем соболь или некоторые виды норки. Однако в этих нарядах Юлия Владимировна пока еще не появлялась на людях. В день мероприятий у памятного знака «Свечка памяти» ее видели в черной шубе из каракуля. В точно такой же была и губернатор киевской области Вера Ульянченко во время открытия памятника жертвам Голодомора в Киевской области. Кстати, из такого же меха есть шуба и у народного депутата Ирины Геращенко.