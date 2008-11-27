Прически и шарфы Нины Карпачевой (ФОТО)

27 ноября 2008, 11:46

Имидж украинского омбудсмена

Лидеры приходят и уходят, меняются векторы внешней и внутренней политики – и лишь права человека священны. Поэтому должность омбудсмена автоматически вызывает к себе уважение: вот уж за кем мы, как за каменной стеной! В Украине эту «стену» зовут Нина Карпачева. Хотя ценности, которые защищает Нина Ивановна, незыблемы уже много лет, за метаморфозами ее личного имиджа уследить непросто. Так, одного взгляда на прическу омбудсмена достаточно, чтобы понять: перед нами – истинная женщина. Ее прическа меняется так же стремительно и непредсказуемо, как и погода. То она шатенка, то с рыжинкой, то каштановая, а то и с обручем на голове. С такими волосами, как у Нины Карпачевой, любые эксперименты в радость. Они у нее густые и пышные, с красивыми природными локонами. Есть, однако, и оборотная сторона медали: такую «буйную» шевелюру очень непросто уложить в ложе деловой прически. Нынешняя прическа Нины Карпачевой очень похоже на вариант, опробованный ей еще в 1999 году. Это укороченные волосы на висках, и поднятая макушка, зачесанная назад. В конце 90-х такая прическа называлась «Лира», и так подстригалось множество женщин. Нина Ивановна могла также дополнять «Лиру» широким черным бархатным обручем, а волосы сзади собирать в пучок. Укладка менялась от пышной до более гладкой – как правило, в последнем случае волосы рассыпались по бокам. Парикмахерскую Нина Ивановна посещала в основном, чтобы «освежить концы». В 2001 году ее прическа чутко отреагировала на новые тенденции моды: челка уже не зачесывалась строго вверх, а вольно лежала по бокам. Да и цвет волос стал более темным. А в 2002 госпожа Карпачева заметно укоротила концы волос, и, тем самым, «закруглила» прическу. Кроме того, она часто стала закалывать волосы на висках – что прибавило ей привлекательности как женщине, но поубавило солидности как омбудсмену. Пробовала Нина Ивановна и совсем молодежный вариант, с распрямленными локонами – но такие эксперименты столь серьезному политику явно не к лицу. С манерой одеваться у Нины Ивановны тоже не все гладко. Казалось бы, по статусу ей положенной одеваться с аскетической строгостью – но омбудсмен постоянно чем-то увлекается: то цветастыми тканями, то люрексовыми оторочками, то легкомысленными платочками. А еще Нина Ивановна любит различные вариации крупных черно-белый узоров, которые ей совершенно не идут и от которых у окружающих рябит в глазах. Да и вообще, понятие дресс-кода у госпожи Карпачевой весьма размыто. На встречу с послом Китая она может запросто прийти в чем-то наподобие шали из шелка – очевидно, китайского. По части пестроты костюмов она достойна призового места среди всех женщин-политиков Украины. Нет такого цвета, в котором бы ни появлялась омбудсмен. Черный – не исключение, но официальности госпоже Карпачевой он не прибавляет: броши, гипюр и кокетливые шарфики сводят весь эффект на «нет». Украшений у Нины Ивановны много – вероятно, даже слишком. Правда, тяжелыми перстнями она не злоупотребляет, зато неизменно блистает длинными и крупными серьгами, часто с крупными камнями. Как ни странно, страсть к ярким и блестящим объектам Нина Карпачева не переносит на маникюр: он у нее либо гигиенический, либо телесного цвета. Зато косметикой она пользуется обильно. Глаза ее подведены черным, а зачастую – и перламутровыми голубыми тенями. Этот цвет неизменно ассоциируется с «боевой раскраской» советских женщин, и поэтому сегодня не в моде. Похоже, в последнее время госпожа Карпачева это почувствовала – или кто-то подсказал? – и стала использовать более приглушенные тени. Напрасно, Нина Ивановна. Будьте самой собой – человек имеет на это право.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять