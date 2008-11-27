Прически и шарфы Нины Карпачевой (ФОТО)

Лидеры приходят и уходят, меняются векторы внешней и внутренней политики – и лишь права человека священны. Поэтому должность омбудсмена автоматически вызывает к себе уважение: вот уж за кем мы, как за каменной стеной! В Украине эту «стену» зовут Нина Карпачева. Хотя ценности, которые защищает Нина Ивановна, незыблемы уже много лет, за метаморфозами ее личного имиджа уследить непросто. Так, одного взгляда на прическу омбудсмена достаточно, чтобы понять: перед нами – истинная женщина. Ее прическа меняется так же стремительно и непредсказуемо, как и погода. То она шатенка, то с рыжинкой, то каштановая, а то и с обручем на голове. С такими волосами, как у Нины Карпачевой, любые эксперименты в радость. Они у нее густые и пышные, с красивыми природными локонами. Есть, однако, и оборотная сторона медали: такую «буйную» шевелюру очень непросто уложить в ложе деловой прически. Нынешняя прическа Нины Карпачевой очень похоже на вариант, опробованный ей еще в 1999 году. Это укороченные волосы на висках, и поднятая макушка, зачесанная назад. В конце 90-х такая прическа называлась «Лира», и так подстригалось множество женщин. Нина Ивановна могла также дополнять «Лиру» широким черным бархатным обручем, а волосы сзади собирать в пучок. Укладка менялась от пышной до более гладкой – как правило, в последнем случае волосы рассыпались по бокам. Парикмахерскую Нина Ивановна посещала в основном, чтобы «освежить концы». В 2001 году ее прическа чутко отреагировала на новые тенденции моды: челка уже не зачесывалась строго вверх, а вольно лежала по бокам. Да и цвет волос стал более темным. А в 2002 госпожа Карпачева заметно укоротила концы волос, и, тем самым, «закруглила» прическу. Кроме того, она часто стала закалывать волосы на висках – что прибавило ей привлекательности как женщине, но поубавило солидности как омбудсмену. Пробовала Нина Ивановна и совсем молодежный вариант, с распрямленными локонами – но такие эксперименты столь серьезному политику явно не к лицу. С манерой одеваться у Нины Ивановны тоже не все гладко. Казалось бы, по статусу ей положенной одеваться с аскетической строгостью – но омбудсмен постоянно чем-то увлекается: то цветастыми тканями, то люрексовыми оторочками, то легкомысленными платочками. А еще Нина Ивановна любит различные вариации крупных черно-белый узоров, которые ей совершенно не идут и от которых у окружающих рябит в глазах. Да и вообще, понятие дресс-кода у госпожи Карпачевой весьма размыто. На встречу с послом Китая она может запросто прийти в чем-то наподобие шали из шелка – очевидно, китайского. По части пестроты костюмов она достойна призового места среди всех женщин-политиков Украины. Нет такого цвета, в котором бы ни появлялась омбудсмен. Черный – не исключение, но официальности госпоже Карпачевой он не прибавляет: броши, гипюр и кокетливые шарфики сводят весь эффект на «нет». Украшений у Нины Ивановны много – вероятно, даже слишком. Правда, тяжелыми перстнями она не злоупотребляет, зато неизменно блистает длинными и крупными серьгами, часто с крупными камнями. Как ни странно, страсть к ярким и блестящим объектам Нина Карпачева не переносит на маникюр: он у нее либо гигиенический, либо телесного цвета. Зато косметикой она пользуется обильно. Глаза ее подведены черным, а зачастую – и перламутровыми голубыми тенями. Этот цвет неизменно ассоциируется с «боевой раскраской» советских женщин, и поэтому сегодня не в моде. Похоже, в последнее время госпожа Карпачева это почувствовала – или кто-то подсказал? – и стала использовать более приглушенные тени. Напрасно, Нина Ивановна. Будьте самой собой – человек имеет на это право.