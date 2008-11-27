У Доманского намечаются «бурные ночи любви»

Несмотря на кризис многие люди «из телевизора» собираются провести новогодние праздники не взаперти дома, экономя деньги, а совсем наоборот. Например, ведущий политического шоу «Шустер Live» на канале «Украина» Савик Шустер может вообще остаться без каникул. По его словам, невозможно отдыхать, когда в стране кризис. Говорит, что он очень устал и хочет расслабиться, а получится ли это зависит не только от него, но и от политиков. Но 31 декабря он точно будет со своей семьей. Телеведущая «Модного приговора» Маша Ефросинина встретит Новый год с супругом Тимуром и 4-летней дочкой Наной дома. Все ее эфиры и корпоративы заканчиваются 30 числом. Дальше они всей семьей дней на десять поедут в Альпы, покататься на лыжах. На альпийские горно-лыжные курорты с супругой планирует отправится и ведущий «Дежурной камеры» на ICTV Константин Стогний. «Хотелось бы на недельку, но получится дня на три, потому что будут новогодние эфиры, — рассказал Константин. — Зато 2009 год встречу в новом доме и с большой елкой. А ради маленьких дочек, я уже даже оленей на улице установил». Ведущие шоу «Подъем» на Новом канале Александр Педан и Сергей Притула после 31 декабря улетят в Грузию, а наши горы они уже объездили вдоль и поперек, а вот для американских трасс Притула еще не созрел. «У меня намечается корпоратив для олигархов и отказываться от него я не собираюсь, — заявил газете «Сегодня» Андрей Доманский. — А кто как не я будет ассистировать Деду Морозу, играя роль балагура-снеговичка?! А с любимой мы уже после Нового года вдвоем отправимся в Пиренеи: днем у нас будет горнолыжный спорт, а потом — бурные ночи любви!» При этом подарок для гражданской супруги Лидии и своих троих малышей он еще не выбрал. Телеведущий «1+1» Юрий Горбунов рванул бы в какую-нибудь жаркую страну, но это решиться только в последние дни уходящего года. Даже сам Новый год он встретит на каком-нибудь корпоративе, однако там будет и жена — таким было главное условие его присутствия. Анна Безулик собирается уехать из Украины еще за несколько дней до Нового года, чтобы успеть встретить католическое рождество с семьей в Карловых Варах, а потом отдохнуть в Праге.