Черновецький в костюмі космічного зайчика

Чим би бариги не тішились, аби не сумували з приводу страшної фінансової кризи. Звісно криза та їх не особливо і турбує, бо мільйон туди мільйон сюди погоди в кишені не робить. Але настрій псує. А щоб його підняти, треба за старим перевіреним рецептом що-небуть купити. Бажано що-небудь непотрібне. Наприклад, як радив Остап Бендер «ситечко», тоді і власний настрій налагодиться і в продавця непотребу покращиться. Якщо ситечка ніхто не продає, можна купити яку-небудь прекрасну порцелянову фігурку. А щоб вона гріла душу, краще купити цю фігурку не в звичайному магазині, а на аукціоні. А ще бажано, щоб на фігурці стояла лейба якої-небудь знаної в вузьких колах поціновувачів славної фірми. А ще бажано, щоб відбувалося все це в якому-небудь знатному товаристві, щоб усіх жаба задавила, як ви купуватимете собі порцелянового зайчика за три чи десять тисяч доларів. А ще краще за двадцять. Хіба ж це для вас гроші? Працівники місяць потерплять і без зарплати, зате настрій буде отого! «Кращі» люди країни свій настрій вчора мали нагоду покращити на презентації і аукціоні порцелянових фігурок молодого іспанського дизайнера Джейма Хайона. Дизайнер виявився хлопцем талановитим і фігурок наліпив знатних. Про мистецьку їх цінність говорити не будемо, бо вона наразі значення абсолютно не має. Зате має значення цінність інша. Самі знаєте яка. Втім серед представлених творів митця були і два справді цінні, дуже цікаві та потрібні експонати. Щоправда, зроблені не з порцеляни, а тканини. Їх демонстрували два хлопці - помічники дизайнера. Експонати - це новорічні костюми космічних зайчиків, мабуть заплановані для мера всіх киян. Виконані вони в стилі космічного барокко з елементами попсгламуру. Чи хтось придбав їх з бомонду аби вручити мерові наразі не відомо але будемо сподіватися що «еліта» не пожлобилася на такий знак уваги.