Регионалка Герман призналась в любви

Регионалка Анна Герман призналась, что в юности была очень радикальной, а сегодня очень любит читать. Она утверждает, что ее коллеги по Партии регионов также фанаты этого дела. В интервью донецкому сайту «Остро» она рассказала, что ей очень импонирует Сергей Левочкин. Мол, он очень тонкий и образованный человек, много знает и прекрасно разбирается в искусстве. Анна Герман говорит с ним обычно не только о делах, но и о театре, новых книгах, которыми они регулярно обмениваются. Последняя книжка, которую ей дал почитать господин Левочкин, была «Глобальный человейник» Александра Зиновьева. Кстати, вице-президент донецкого «Шахтера» и один из лидеров Партии регионов Борис Колесников также очень нравится Анне Герман, а еще как оказывается, он знает Достоевского лучше, чем она сама. «Он (Колесников – Ред.) много читает, причем, разной литературы. Я однажды ему проиграла спор по Достоевскому. Мы спорили о той фразе, «Красота спасет мир». И он мне показал в другом сочинении фразу в такой редакции, в какой ее сказал Виктор Янукович». Неравнодушна спикер партии и к руководителю Киевской областной организации Партии регионов, экс-министру топлива и энергетики, отцу шестерых детей от одной женщины Юрию Бойко. Когда она его еще совсем не знала, то не была такого хорошего мнения, потому как у него очень строгое выражение лица. «Мнение о Юрии Анатолиевиче изменилось, когда увидела его семью, много его детей, супругу. Это люди высокого класса и высокой морали. Потом была возможность наблюдать, как Бойко ведет диалог на переговорах в Америке, это было в прошлом году. Прекрасный английский, высокий профессионализм, он легко и просто общается с сильными мира сего», - восхищается Анна Герман. Сама же она сейчас работает над тем, чтобы привезти в Донецк молодежный львовский театр, который поставил спектакль по мотивам поэзии Василия Стуса. Этот поэт жил и работал в Донецке.