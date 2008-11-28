Сексуальность Кужель, Безулык и Кинах

Многие мужчины считают, что женщины в очках более сексуальные. Нет, это не намек прекрасной половине человечества все кинуть и бежать в оптику. Хотя… есть куда податься. В самом центре Киева открыли самый большой бутик очков: для зрения, солнцезащитные, большие и незаметные, красивые и модные. Одним словом – всякие, лишь бы в кармане было чуть больше, чем пару сотен дефицитных в нынешнее время долларов или пару тысяч «опустившихся ниже плинтуса» гривен. Но даже если в кармане пусто, померить все-таки стоит, вдруг какой-то шведский барон расщедрится на дорогой аксессуар. Телеведущая Наталия Розинская была среди известностей, которые почтили своей персоной открытие магазина. «День очкарика» в рамках открытия магазина отмечали Александра Кужель, Анна Безулык, Людмила Добровольская, Марина Кинах, Марыся Оробец, Инна Цимбалюк, Олег Скрипка, Ольга Сумская, Сергей Поярков, Маша Жулай. Развлекали гостей КВН-щики «Уездного города. Было смешно первые пару минут, пока не комики не начали раздавать подарки, а гости не начали расходится. Угощали очкариков морковным фрешем, но все почему-то наводили резкость шампанским.