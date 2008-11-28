Катеринчук достал свой аппарат (ФОТО)

Нардеп Николай Катеринчук не отстает ни от моды, ни от технического прогресса. Кроме политики, он интересуется новинками текстильной и технической индустрий. Постоянный гость Украинской недели моды недавно в Киевраде продемонстрировал свой мобильный телефон. Фотографу VIP удалось снять, какой именно марке отдает предпочтение господин Катеринчук. Оказалось, что метросексуал нашей страны пользуется пиратским телефоном Apple iPhone. Поскольку в Украине смартфоны официально не продают, можно предположить, что iPhone Катеринчуку привезли с Америки или же он сам туда летал. Напомним, что смартфоном пользуется также президент Украины Виктор Ющенко и «молодежный» министр Юрий Павленко.