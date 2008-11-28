Черновецкий выторговал авто за 1,5 млн грн (ФОТО)

Сегодня перед зданием киевской мэрии состоялся Открытый благотворительный аукцион по продаже служебных автомобилей КГГА. «Главным его участником, наверное, стал мэр Киева Леонид Черновецкий. Он активно «боролся» за «Чайку». Леонид Михайлович еще задолго до аукциона сказал, что ГАЗ-14 должен быть его. Сказал – сделал. Правда, конкуренцию ему составил Виктор Пилипшин. Политик упорно подымал цену на авто. И когда сумма выросла с 100 тыс. грн. до 1,5 млн. грн. Ирэна Кильчицкая, которая вела аукциона, вдарила в колокол со словами «Продано» Леониду Черновецкому. Сюда по выражению лица мэра, он не ожидал отдать за «Чайку» аж столько, но пришлось. На мэра всех киевлян же смотрели его избиратели. Счастливый обладатель «Чайки» Леонид Черновецкий не мог отказать себе в удовольствии проехать на своем новом железном коне. Но лошадка оказалась немного не в состоянии двигаться: едва завелась, проехала несколько метров и заглохла. Придется Леониду Черновецкому еще денежек в нее вложить, чтобы кататься по своим киевским просторам, или пристроить в гараж, а лучше в музей. "... Можно сделать открытый верх (автомобиля), поставить двигатель «Боинга», и она будет принимать парады, Министр обороны будет махать ей ручкой, а она будет стоять возле Кабинета Министров. Классно», – предположил Черновецкий. Как пишет «Столица-Главред», авто ГАЗ-14 «Чайка» 1979 года выпуска работал в службе охраны Первого секретаря ЦК Компартии СРСР Леонида Брежнева. Также автомобилем пользовался Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. После его переезда в Москву «Чайку» передали в автопарк горисполкома, где до этого времени она обслуживала международные делегации и свадьбы. Этим авто возили церковных иерархов во время празднования 100-летия Крещения Руси, а также звезд эстрады, в частности Аллу Пугачеву.