Балоге вставили четыре клапана

1 декабря 2008, 12:36

А Богатырева сделала пластическую операцию и липосакцию

«Ага, четыре клапана вставили», — так глава Секретариата президента Виктор Балога, 45 лет, отшучивается на вопрос об операции на сердце. Больше не говорит ничего. Две недели назад работники клиники ”Феофания” под Киевом рассказали о его операции. Коллеги и друзе главы секретариата об этом говорить отказывались. Раньше VIP писал, что Виктор Балога поставил на зубы прозрачную брекет-систему. Так выравнивают кривые зубы. В частной клинике такая услуга стоит почти 7500 грн. С брекетами пациенту придется ходить от нескольких месяцев до двух лет. Все зависит от степени искривления зубов. Много отечественных политиков пытаются подправить внешность. Среди женщин самые заметные изменения на лице секретаря Совета нацбезопасности и обороны 55-летней Раисы Богатыревой. В прошлом году зимой она сделала пластическую операцию и липосакцию — удаление жира. А еще через полгода вставила новые зубы. Значительное внимание своему виду уделяет руководитель Государственной таможенной службы Валерий Хорошковский, 39 лет. В политикуме его даже прозвали Кеном — именем друга куклы Барби. ”Нестареющим мужчиной” величает себя лидер одноименного блока Владимир Литвин, 52 года. Он занимается в тренажерном зале, плавает и загорает в солярии. А во время заседаний Верховной Рады часто рассматривает большие фотографии с собственным изображением

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