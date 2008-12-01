Дочь Ющенко больше не невеста у Гассе

В одном из новых ресторанов Киева «Buddha Bar» устроили показ коллекции «Женщина только для Бога», которую уже успел увидеть в сентябре этого года Милан. Правда, в платье невесты на это раз вышла не дочь украинского президента Виталина Ющенко, и даже не дочь самой яркой поклонницы Гассе Юлии Тимошенко Женя, а модель Марыся Горобец. По словам, дизайнера, она даже и не предлагала Виталине в очередной раз выйти в роли модели. «Мне нравится Марыся, мы с ней дружим давно. Она как нельзя лучше выразила образ украинской невесты своей молодостью чистотой», - рассказывала уже после показа сама Айне. Наверное, фишкой была коса а-ля Тимошенко на голове каждой из девушек. Но несмотря на то, что у каждой из них были длинные волосы, в итоге их не хватало, чтобы оплести всю голову, лишь половину плюс дулька на голове- там коса заканчивалась. На коллекцию, которая готовилась полгода, пришли посмотреть многие. Из народных депутатов была замечена лишь Наталья Королевская с мужем, а также политтехнолог БЮТ, а ныне и депутат Киевского городского совета Олег Медведев с женой. Пришли «потусовать» и посмотреть коллекцию жена народного депутата Николая Катеринчука Анастасия и дочь экс-спикера Елена Ливин. Политический бомонд также представляла экс-советник президента Людмила Харив, которая также пришла на показ с мужем Андреем. Он , кстати, является гендиректором компании «Mirax Group Украина». Заметили здесь и посла республики Ливан Юсеффа Саадака Посетила «Buddha Bar» в этот вечер и президент модельного агентства Karin MMG Влада Литовченко. В последнее время она выходит в свет со своим третьим мужем из Днепропетровска, главой корпорации «Агро-Союз» Сергеем Прокаевым. Кстати, как признались VIPу Людмила Харив, Наталья Королевская и Анастасия Катеринчук, ни у одной из них нет в гардеробе одежды от Гассе, хотя Королевская с Айне дружит и на показе уже второй раз. А Харив присмотрела себе пару платье еще в прошлой коллекции. Однако, они ей не достались. Сидели на стульчиках в нижнем зале заведения также дизайнеры и телеведущие. Из последних, кто-то просто пришел пообщаться, а кто-то и работал. После того как были показаны несколько десятков разноцветных летних платьев, брюк, юбок и туник, дополненных обувью на высоких каблуках, гости плавно переместились на второй этаж. А часть из них, желавших уйти, на некоторое время застряла в пробке у гардероба.