Сын Королевской еще не ходит, но на лыжи станет

Не так давно VIP писал о том, где собираются провести новогодние праздники в этом году украинские телеведущие. Теперь же мы решили узнать, где собираются проводить холодными зимними вечерами украинские женщины – политики, жены политиков и просто близкие к этому делу люди. Не смотря на кризис, планы на Новый год все же строятся. Поговаривают, что народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная собралась со своим другом, правда не Андреем Кравчуком, отдохнуть в новогодние дни на острове в районе Новой Зеландии. Народный депутат от БЮТ Наталья Королевкая рассказала VIP’у, что собирается покататься на лыжах. «Где, еще не определились, потому что из-за нестабильной работы Верховной рады не можем спланировать», - пожаловалась она. Поедет же она в горы вместе со своей семьей: мужем Юрием и сыновьями Ростиславом и Ярославом. «Старший катается, а младшего будем учить. Он правда пока еще не ходит, но на лыжи будет становиться», - рассказала она. Супруга народного депутата Николая Катеринчука Анастасия с планами еще пока не определилась, но рассказала, что все решится на коллективном собрании друзей. «Остался месяц до Нового года, поэтому надо решать, что же мы будем делать. Я думаю, что наша встреча все как-то прояснит». А вот последние несколько лет семья народного депутата встречала Новый год на даче в селе Процы, в деревянном домике. Что касается экс-советника президента Украины Людмилы Харив, то они с мужем планировали полететь в Америку. Но так как планы составлялись еще до начала экономического кризиса, то они сейчас корректируются.