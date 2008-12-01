Ющенко позировала в гламурной каске!

В городе Питтсбург, США супруга президента Украины Катерина Ющенко была в непривычном для нее образе. В рамках своего визита Катерина Михайловна ознакомилась с работой Института рака имени Хиллмана и посетила детскую больницу “Old Childrens Hospital”. Госпоже Ющенко показали, как ведется и строительство больницы “New Childrens Hospital”. Но ради безопасности к элегантному костюму и классических туфель обязательно надо было надеть на голову каску. Защитно-профилактический элемент Ющенко был самого модного в последнее время цвета – фиолетового. В свое время и «народная премьер» Юлия Тимошенко надевала каску, когда опускалась в шахту к горнякам. Правда тогда у премьера была полная экипировка: в придачу к шлему партийного белого цвета поверх косынки, а не косы, она надела серую куртку и такие же брюки. Ее каска была еще «тюнингована» фонариком.