Черновецкий собирается быть мэром вечно!

Самое важное светское событие прошлой недели – день рождения Юлии Тимошенко. Как правило, официальные поздравления – жанр довольно скучный и давно себя исчерпавший. Но есть люди, которые даже в скучных протокольных рамках способны явить блеск мысли и дар импровизации. В этом году Юлия Владимировна наверняка лучше всего запомнит теплые слова киевского мэра Леонида Черновецкого. Свое поздравление, переданное премьеру через журналистов, он начал вполне традиционно – с шаблонного комплимента: «Юлия Владимировна - красивая женщина, политик с большим будущим». Но затем добавил «ложку дегтя»: «Она полагает, что я имею к ней что-то личное, поэтому взяла и не по-христиански изъяла из киевского бюджета 11 млрд. грн., которые шли на социальные программы незащищенных людей». Но день рождения, как известно, бывает только раз в году, поэтому Леонид Черновецкий решил забыть обиды: «Все ей прощаю. Цветы - самые красивые, какие только возможно, красивой женщине я подарил. (…) Надеюсь, она покается, придет к Богу и полюбит киевского мэра. Тем более, что мэром я собираюсь быть вечно». Кроме цветов, Юлии Владимировне от мэра не досталось больше ничего. «Нехорошо дарить что-либо - нецивилизованно и коррупционно», – пояснил Леонид Черновецкий, блестяще опровергнув, таким образом, обвинения в коррупции, несправедливо возведенные на него именинницей. Не менее интересным и уж никак не менее искренним стало и поздравление от Главы Секретариата Президента Виктора Балоги. «Искренне желаю, чтобы Юлию Владимировну не покидало чувство юмора. И не только тогда, когда она расхваливает свою уникальную команду или хихикает о сардинах, но и на непредвиденных политических виражах», – многозначительно заявил главный политический оппонент премьера на страницах «Коммерсант-Украина». Но, похоже, у самого Виктора Балоги запасы чувства юмора быстро иссякают – ибо в тот же день он без тени иронии заявил: «Эволюция БЮТ - это тугой клубок из обмана, цинизма и предательств». Пришли и теплые поздравления от российского коллеги, Владимира Путина – с напоминанием о долгах. Зато Президент Украины оказался на высоте. Настолько высоко, что не стал делать исключений для титулов и регалий – а лишь скромно упомянул имя премьера вместе с другими юбилярами, и пожелал всем именинникам крепкого здоровья, счастья, долголетия и новых свершений во имя Родины.