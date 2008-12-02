Алла Мазур лечится клюквой

Как уверяют синоптики, настоящая зима нас ждет чуть позже. А пока — слякоть и пронизывающий ветер. В такую погоду простудиться — проще простого. Вот мы и решили расспросить наших публичных людей, как они спасаются от болезней. Лицо телеканала «1+1» Алла Мазур сейчас немножко приболела. С простудой телеведущая борется с помощью клюквы и... ярких цветов: «Еще когда я работала с ведущим Сережей Полховским, он посоветовал мне пить чай с клюквой. Прямо в студию принес мне мороженую ягоду, и все симптомы как рукой сняло». Также Алла прикупила к зиме теплый свитер с воротником под горло: «Специально выбирала расцветку поярче. Ведь в эту пору так не хватает позитива и солнца». Оперная звезда Владимир Гришко, случись ему приболеть, лечится сном. «Я отключаю все свои пять мобильных телефонов, — признался нам Владимир. — А еще зашториваю окна, выпиваю горячий чай и сплю». Но, к счастью, болеет тенор крайне редко. А вот известный артист и шоумен Андрей Данилко простудиться не боится, поскольку, по словам его директора Игоря Клинкова, «во время гастролей у него достаточно комфортные условия». «Но если вдруг Андрея настигает простуда, то обходимся народными средствами: чай с лимоном и малиной, витамины», — говорит Игорь. Серебряный призер «Евровидения-2008» Ани Лорак, которая нынче постоянно мотается из одной страны в другую, также прикупила себе теплые обновки — пальто с мехом, курточки. По словам певицы, шуба ей не нужна: «Мне достаточно пить витамины, — говорит красавица. А вот что противопоказано — кондиционеры, причем и зимой, и летом — иначе тут же начинаются проблемы с горлом». Певице и экс-нардепу Руслане спасаться от простуд и прочих болезней помогает собственная энергия, витамины, хорошее настроение и любовь к водным процедурам: «На сцене даже зимой я выступаю в довольно открытых нарядах, но мне не холодно — я же все время в движении, танцую наравне с балетом. Мое утро начинается с контрастного душа, потом бег или тренировки в фитнес-зале, а если есть возможность, иду в бассейн. Хотя, конечно, перед туром по Украине я приобрела дизайнерскую верхнюю одежду». По словам певицы, она не только накануне зимы, но и в течение всего года правильно питается, не пьет и не курит. Украинский мачо — ведущий канала ICTV Константин Стогний действительно практически не болеет, так как отличается пристрастием к закаливаниям. После того, как он пропарится с веничком и ухарством, устраивает небольшой заплыв в озере, что по соседству. Ну, а зимой тоже с удовольствием охлаждается в проруби. «На праздник Крещения нырнуть в прорубь – это святое, — улыбается Константин. — Хочу сделать закаливание нашей семейной традицией, поэтому даже свою двухлетнюю дочку Машу приучаю к этому, проветривая на ночь ее комнату. Малышке сперва было немного прохладно, но с другой стороны она дышит свежим воздухом и такая температура намного полезней для здоровья».