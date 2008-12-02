Как дочь Кучмы заработала рекордных 4 млн! (ФОТО)

В Киеве, в одном из фешенебельных отелей, состоялся крупнейший в Украине благотворительный аукцион, организованный Фондом Елены Франчук "АНТИСПИД". В качестве лотов на торги были выставлены 32 платья, созданные украинскими дизайнерами для третьей социальной коллекции проекта Fashion AID - AIDS Army Fashion, пишет газета «Факты». В конце вечера был поставлен абсолютный рекорд для благотворительных аукционов в Украине - собрано 580 тысяч долларов (4 миллиона гривен)! Вырученные средства пойдут на приобретение мобильных клиник для оказания помощи ВИЧ-позитивным детям, проживающим в разных регионах страны. Поддержать Фонд "АНТИСПИД" пришли в этот вечер и именитые украинские артисты Александр Пономарев, Наталья Могилевская с участниками "Фабрики зiрок-2", команда "95-й квартал", юная певица Соломийка Лукьянец. После выступления лидер "95-го квартала" Владимир Зеленский выставил в качестве лота свой... галстук, который ушел с молотка за 4 200 долларов! Среди участников аукциона наиболее активными оказались братья Кличко. Виталий выставил на торги два билета в VIP-сектор (их нет и не будет в продаже) на будущий чемпионский бой Владимира с Хасимом Рахманом в немецком городе Мангейме. Затем по телефону к участникам торгов обратился и Владимир Кличко, пообещавший подарить победителю боксерские перчатки с автографами (своим и брата Виталия), в которых он проведет бой. В разгаре торгов претенденты на места в первом ряду боя решили договориться между собой и объединить денежные ресурсы, умножив самую высокую цену, предложенную за билеты, на три. В результате лот ушел за 190,5 тысячи долларов! В благодарность от братьев счастливчики получили не два, а шесть билетов на поединок. «Кризис поднимается в полный рост, - сказала, приветствуя собравшихся, Елена Франчук. - Даже мы, люди благополучные, ощущаем это. Но рядом с нами есть те, для кого сегодня стоит вопрос не благосостояния, а выживания... Прошу вас во время аукциона помнить не только о любимых, которым вы хотите сделать подарок, но и о тех, с кем вы, возможно, никогда не встретитесь, но чью жизнь могут спасти ваши щедрость и великодушие»...