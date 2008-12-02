Ивченко собирает мед вместе с Ющенко

Последний раз экс-нардеп от «Нашей Украины» виделся с президентом чуть более трех недель назад». «Мы по разным причинам встречаемся. Были и частные, и рабочие встречи. Я готовил ему определенные материалы из моей профессиональной деятельности. Возле моего дома в селе Новые Безрадичи — дом Ющенко. Он приезжает туда на выходные. Мы сажаем деревья и у него, и у меня, обмениваемся саженцами, собираем мед — у нас рядом пасеки», - рассказывает Ивченко. И при этом ужасно доволен, что не пошел в парламент в этом созыве, говорит, он слабоват. А вот офис у Ивченко находится в старинном особняке на улице Саксаганского. По его словам, лет 200 назад с его дома начинался Киев. Дом был куплен в 2000 году, а следующие шесть лет владелец занимался его реставрацией. На фасаде — мускулистые фигуры великанов поддерживают плеча ми нижние балконы. А скульптуры обнаженных женщин подпирают верхние, пишет «Газета по-украински». На полу внутри — мрамор, стены обиты резными панелями из темного дерева. В здание вмонтировали современный лифт. Снаружи кажется, что здесь четыре этажа, но под удлиненной крышей есть еще два. В здании работают 180 людей- сотрудников «Еврогазбанка», контрольный пакет которого принадлежит Ивченко. Кабинет Ивченко во втором этаже. На всех стенах фотографии. В комнате стоит длинный стол и большой плазменный телевизор. Также здесь разложены ватманы с чертежами и макет дворца с парком вокруг. Его название экс-нардеп назвать отказывается, но признается, что взял у государства в аренду ”замок на Западной Украине”. За два года отреставрирует его и сделает там туристический комплекс с гостиницами.