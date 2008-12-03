Харив работает при Ющенко

Биолог по образованию Людмила Харив по своему профилю никогда не работала. Была она ведущей новостей, потом ведущей собственной программы. Работу на телевидении она совмещала с работой пресс-секретарем Раисы Богатыревой. Неизвестно, кто кого подсадил на походы на гламурные вечеринки, но и Харив и ее начальница до недавнего времени часто там появлялись. Потом Раиса Васильевна стала секретарем СНБО и перестала ходить на показы, только на серьезные выставки. А Людмилу Харив назначили советником президента, однако, это ей не препятствует посещать различные мероприятия. А не так давно президент уволил всех своих советников по причине кризиса. И с тех пор многие терялись в догадках, где же теперь работает Людмила Харив. Вот что рассказала VIP’у она сама: «Он не уволил советников, а сократил. Ликвидирована сама должность и он уволил своим указом всех советников, которые были в штате его секретариата. Я попала в это число, но после получила предложение остаться работать в стенах секретариата и сейчас являюсь заместителем главы главной службы организационного обеспечения секретариата президента». С Раисой Васильевной они остались, конечно же в отличных отношениях, но ее пресс-секретарем Людмила уже не станет, ведь за те 9 месячев, на протяжении которых она работала советников, у ее экс-начальницы появилась новая помощница. А пока что Харив посещает время от времени показы, последний раз с мужем – бизнесменом по имени Андрей, с которым они вместе вот уже 17 лет, и раздумывает, где бы ей провести новогодние праздники. В прошлом году супруги были в Эмиратах, а на данный момент хотят полететь либо в Доминиканскую республику либо в Майами. На лыжах в семье не катаются. «Я не очень люблю холод, несмотря на то, что друзья очень часто приглашают в горные страны, где чистый альпийский воздцх. Я не могу поддержать компанию, не люблю кататься на лыжах. Это было продиктовано тем, что я долгое время работала в прямом эфире, и существовало негласное правило - не ездить в места, где можно сломать ногу или руку, чтобы потом в это время кто-то подменял тебя в эфире», - поделилась Харив.