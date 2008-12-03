Харив работает при Ющенко

Экс-советник президента Виктора Ющенко рассказала, чем занимается сегодня
Биолог по образованию Людмила Харив по своему профилю никогда не работала. Была она ведущей новостей, потом ведущей собственной программы. Работу на телевидении она совмещала с работой пресс-секретарем Раисы Богатыревой. Неизвестно, кто кого подсадил на походы на гламурные вечеринки, но и Харив и ее начальница до недавнего времени часто там появлялись. Потом Раиса Васильевна стала секретарем СНБО и перестала ходить на показы, только на серьезные выставки. А Людмилу Харив назначили советником президента, однако, это ей не препятствует посещать различные мероприятия. А не так давно президент уволил всех своих советников по причине кризиса. И с тех пор многие терялись в догадках, где же теперь работает Людмила Харив. Вот что рассказала VIP’у она сама: «Он не уволил советников, а сократил. Ликвидирована сама должность и он уволил своим указом всех советников, которые были в штате его секретариата. Я попала в это число, но после получила предложение остаться работать в стенах секретариата и сейчас являюсь заместителем главы главной службы организационного обеспечения секретариата президента». С Раисой Васильевной они остались, конечно же в отличных отношениях, но ее пресс-секретарем Людмила уже не станет, ведь за те 9 месячев, на протяжении которых она работала советников, у ее экс-начальницы появилась новая помощница. А пока что Харив посещает время от времени показы, последний раз с мужем – бизнесменом по имени Андрей, с которым они вместе вот уже 17 лет, и раздумывает, где бы ей провести новогодние праздники. В прошлом году супруги были в Эмиратах, а на данный момент хотят полететь либо в Доминиканскую республику либо в Майами. На лыжах в семье не катаются. «Я не очень люблю холод, несмотря на то, что друзья очень часто приглашают в горные страны, где чистый альпийский воздцх. Я не могу поддержать компанию, не люблю кататься на лыжах. Это было продиктовано тем, что я долгое время работала в прямом эфире, и существовало негласное правило - не ездить в места, где можно сломать ногу или руку, чтобы потом в это время кто-то подменял тебя в эфире», - поделилась Харив.