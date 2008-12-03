Марине Кинах нравятся вышивки Рудницкой

Уже не первый год Анжелика Рудницкая занимается вышивками и делает свои персональные выставки. как в Украине, так и за границей. Вот и вчера в Софии Киевской открыли 25-ю юбилейную выставку телеведущей и певицы. В трех залах можно было увидеть панно, подушки и картины, вышитые Рудницкой. Показывали также глиняные изделия, которые детки делали по эскизам мастерицы. Народу пришло море, очень многие несли с собою цветы, один молодой человек из практических соображений принес даже пальму в горшке. Друг за другом поднимались на второй этаж здания телеведущие, политики, бизнесмены и представители творческой элиты. Одними из первых появились телевизионщики Костя Грубич и Анатолий Борсюк, потом пришли Лидия Таран, Татьяна Гончарова, Наталья Розинская с сумочкой от Луи Виттона и другие. Была здесь и Нина Матвиенко, которая, как известно, любит народное творчество. А муж Анжелики депутат Александр Бригинец в этот вечер ее заменял. Из-за болезни Рудницкая не смогла придти, хотя одна из гостей и рассказывала подружке, что в телефонном разговоре та обещалась быть. Чуть позже с цветами здесь увидели народного депутата Ирину Геращенко, руководителя информационного управления Секретариата Президента Ларису Мудрак с дочкой и жену Анатолия Кинаха Марину. В самом конце пришел глава министерства культуры и туризма Василий Вовкун. Он-то и начал церемонию открытия выставки с произнесения речи. Потом ее подхватили представители киевской городской администрации. Ну и в конце гостей ждал небольшой фуршет.