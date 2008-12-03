Журавский любит роскошь

Ну. какой в нашей стране представитель элиты без тусовок, а если мероприятие еще и с ювелирными украшениями связанно, то тем более. Вот и в одном из киевских ювелирных салонов состоялся показ ювелирных украшений дизайнера Марко Бичего. Дамы принарядились по-красивее, мужчины причесались, одели хорошие костюмы и пришли посмотреть на роскошь. Среди гостей были замечены заместитель киевского мэра Виталий Журавский, редко выходящие в свет народные депутаты Украины Игорь Лысов и Владимир Макеенко с женами. Не могла пропустить такого события и дочь экс-спикера, владелица дома роскоши Villa Gross Алена Литвин. Пришла и экс-супруга народного депутата Василия Горбаля Галина. Как видим, люди не самые бедные. Заинтересовались ювелирными украшениями и телеведущая Мария Ефросинина с мужем-бизнесменом Тимуром Хромаевым и актриса Ольга Cумская. По материалам "Светской жизни"