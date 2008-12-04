Владимир Стельмах: 10 лет в одних очках

Как и положено серьезному финансисту, в вопросах имиджа Владимир Семенович Стельмах являет образец неизменности и постоянства. Это особенно касается его прически. Кажется, она неподвластна не только тенденциям моды, но и течению времени: незаметно, чтобы за последние десять лет в ней прибавилось седины. Очевидно, господину Стельмаху ведом секрет, как занимать столь высокие и ответственные посты без вреда для нервной системы. Единственное изменение в его привеске носит периодический характер: волосы на висках отрастают и «заползают» на уши. Для Владимира Семеновича это сигнал к походу в парикмахерскую – и в ближайшие полмесяца он в полном порядке. Солнце, дождь и ветер его прическе тоже нипочем. Единственное, что остается загадкой – это стрижет ли национальный банкир свои брови? Заметно, что они очень часто находятся на грани того, чтобы начать топорщиться – но никогда не переходят эту грань. В гардеробе Владимира Стельмаха можно выделить несколько особенностей. Во-первых, любовь к запонкам и летним шляпам. Во-вторых, явно пришедшая из советских времен привычка покупать себе галстуки в косую полоску. Именно в таких галстуках, начиная с 70-х, несли тяжкое бремя государственной службы все советские партократы. Очевидно, что Владимир Стельмах, ввиду возраста и «закалки», до сих пор упорно не отступает от столь привычного рисунка на галстуках. И лишь изредка – как правило, летом – под светлые костюмы Владимир Семенович может себе позволить надеть очень светлый однотонный галстук. В таком летнем «прикиде» он похож на вальяжного итальянского мафиози – образ яркий и изысканный. Шляпы с небольшими полями – это вообще его страсть в летнее время. Очевидно, даже в наших широтах Владимир Стельмах всерьез опасается солнечного удара. Даже на официальные мероприятия он зачастую приходит в соломенной шляпе такого же фасона. Его коллекция костюмов – вполне традиционна. Но, надо заметить, что он всегда предельно опрятен и весьма добротно одет. А иногда и позволяет себе осторожные эксперименты: например, костюм темно-бутылочного цвета. Но это – исключение из правил. В основном Владимир Стельмах, как и большинство мужчин-политиков, предпочитает серые и темно-серые оттенки. Полосатыми костюмами не увлекается, а, если и надевает таковые, то рисунок довольно мелкий и нечеткий, не оставляющий ряби в глазах. Из очевидных пристрастий, надо отметить большую любовь Владимира Семеновича к запонкам. Это – единственный аксессуар, который Владимир Стельмах меняет. Чего не скажешь о его очках. За последние десять лет он ни разу не поменял оправу. Более того, вставил в нее стекла-хамелеоны, которые летом обладают эффектом затемнения. Вероятно, эта оправа Владимиру Семеновичу очень дорога. Остается надеяться, что эти очки у главы Нацбанка – не единственные, а где-то есть и запасная пара. Как-то тревожно сознавать, что лишь два кусочка шлифованного стекла отделяют главное финансовое око страны от помутнения – особенно во время кризиса.