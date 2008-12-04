Самолет Медведева весь в золоте (ФОТО)

Простым людям всегда интересно знать, как живет высшее руководство страны, на чем летают президенты, премьеры и королевы, что они едят, пьют и во что одеваются. Как-то VIP уже писал про самолет, на котором вскоре будет летать украинский президент, и который точь-точь такой же, как у бразильского президента. Это дальнемагистральный аэробус А-319. Сейчас в нем заканчивают внутреннюю отделку. И вот на днях в Интернете появились фото самолета президента России Дмитрия Медведева. Более того, он даже записал внутри самолета сообщение для своего видеоблога, когда летел из Латинской Америки. Можно увидеть и кожаные кресла, и большой зал для заседаний. Самолет ИЛ-96-300 сделан по спецзаказу, только отделочные прибамбасы стоят порядка 40 млн долларов, а сам самолет примерно 300 млн. Здесь несколько комнат - рабочий кабинет, спальня, помещения для сопровождающих, бар, душевая кабина. Сантехника на борту выполнена «под золото». На борту есть и уголок для моления, в котором стоит хоругвь с изображением покровителя путешественников Николая Чудотворца, а также мощевик и Библия.