Пасынок Семенюк ездит на «ферарри»

Первые шаги в бизнесе Владимир Самсоненко сделал в постперестроечные времена. Он пришел работать в крупную иностранную фирму, где начинал с прямой продажи страховых полисов. О первой большой собственноручно заработанной сумме денег он вспоминает так: «Порядок – десятки тысяч долларов.» Было ему на тот момент 17 лет. Позже он учредил свою страховую компанию. А сейчас его семье принадлежит финансовый холдинг, который занимается не только страхованием различных рисков, но и банковскими операциями. Отца Владимира часто обвиняют в том, что он женился на главе ФГИ по расчету, а вот сын другого мнения: «Если вы сейчас укажете мне коррупционную схему, в которой мой бизнес пересекается с этой государственной структурой, я вам подарю свой автомобиль «феррари»! Да, Валентина Петровна действительно подкармливает меня, причем в прямом смысле: передает продукты домашнего приготовления, когда возвращается в Киев из поездки в родное село». При этом он рассказывает, что глаза Валентины Петровны светятся счастьем, а когда огромная семья собирается за одним столом, то стульев не хватает. А вот дорогая машина у Самсоненко действительно не одна. Кроме Ferrari F430 в его парке автомобилей есть Dodge Viper. «Это настоящий «зверь» с объемом двигателя 8,3 литра, к тому же в нем отсутствуют средства безопасности», - рассказывает он и считает «Мне нечего стыдиться! Свои деньги я честно заработал! Мне другое непонятно: на какие шиши такой, как у меня, автомобиль может позволить себе купить чиновник с зарплатой максимум 5 тысяч гривен? По-моему, их «бизнес» сегодня более выгоден, чем мой. Вы так не думаете?».В свободное время сын мужа Валентины Семенюк-Самсоненко увлекается боксом «Пять раз в неделю посещаю спортивный зал. Но самый лучший отдых для него – это дорога, хорошая машина и быстрая езда. При этом Самсоненко, недавно замеченный на людях с «мисс Киев-2008», часто думает о сыне: «Я ведь девять лет прожил в счастливом браке, но потом что-то не заладилось… Мечтаю встретить свою женщину… Мечтаю и боюсь ошибиться… Потому что для меня семейные ценности всегда стояли на первом месте».