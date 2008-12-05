Семья Порошенко сходила на выставку роскоши

Не успела закрыться в Киеве одна выставка для миллионеров, которую не напугал кризис, но на которую миллионеры так и не дошли, как ту же открылась другая. В эти дни в выставочном центре в парке имени Пушкина проходит вторая по счету международная выставка «Luxury Temptation».В отличие от выставки «Millionaire Ukraine» в прошлом месяце, куда можно было попасть лишь по личным приглашениям, билеты на это мероприятия продаются в Интернете и театральных кассах. Обещают здесь конкурсы, продажу дорогих вещей, гадания на кофейной гуще элитных сортов во время традиционных кофе-пауз, море шампанского и меховое дефиле. Как известно, наши политики не особо жалуют подобные мероприятия, но как и в прошлом году одним из самых ярких персонажей на выставке стал экс-министр транспорта, а ныне заместитель киевского мэра Евгений Червоненко. В этот раз он пришел со своей семьей- старшей дочерью и новой женой-блондинкой. Пришли они не спроста – в рамках выставки прошел показ дизайнера Дианы Дорожкиной, а в роли моделей вышли VIP-жены (например, Марина Кинах, Маша Жулай), а также другие известные женщины и их дети. Поэтому видели здесь и Главу наблюдательного совета Нацбанка Украины Петра Порошенко – его дочери –близняшки вышли на подиум в роли моделей вместе с детьми Влады Литовченко, и Ирины Билык. Не могли пропустить тусовку все те же лица: президент центра «Академия» Александра Кужель с мужем, телеведущая Татьяна Рамус и бизнесмен Игорь Воронов, пока еще владелец «Козырной карты» Андрей Задорожний и Ирина Турбаевская. Пришли не частые гости на таких выставках модельер Михаил Воронин, а также певец Владимир Гришко. Правда, последний еще и участвовал в открытие выставки. Видели здесь также представителей шоу-бизнеса в лице Ирины Билык с ее молодым мужем, малораскрученных певиц и различных телеведущих, а также парикмахеров-тусовщиков Ирину и Вячеслава Дюденко.