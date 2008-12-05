Идеал Кильчицкой - певица Мадонна

Заместитель киевского мэра Черновецкого дает все новые и новые интервью, в которых она то обещает баллотироваться в украинский парламент, то отказывается от своих слов. В интервью журналу «Публичные люди» она в очередной раз сказала, что ей в Верховной Раде быть и она даже знает, под каким номером будет в списках блока Черновецкого. А вот на утверждение о том, что женщины в политике, мол, дело тонкое и что все они от любовниц, пресс-секретарей до общественных деятельниц играют вторую скрипку, Кильчицкая ответила, а знают ли люди вообще мужчин, которые состоялись в политике и продолжила эту мысль анекдотом «На одном из международных симпозиумов известный ученый выступил с сенсационным заявлением: у мужчин пищеварительный инстинкт намного сильнее сексуального! И подтвердил это следующим опытом: если на пути самца белой мыши к самке положить кусочек сала, то он немедленно отвлечется на сало, забыв о самке. А когда поест, неизбежно ляжет спать. Сколько бы такие опыты не проводили – результат один и тот же. Когда профессор закончил доклад, из зала раздался робкий девичий голос: «Профессор, а самочку не пробовали менять?». По мнению Кильчицкой, пол здесь не при чем, дело в человеке. При этом она призналась, что ее идеал – это певица Мадонна. «Мадонна – великая женщина, во многом она для меня идеал. Я не являюсь ее фанаткой в том смысле, что, встречая ее на западных вечеринках, стремлюсь познакомиться или потрогать ее. Ничуть. Но ее отношение к жизни мне во многом близко и понятно».