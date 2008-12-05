Павленко рассказал о драках в семье

Дед Павленко любил повторять фразу про своего внука: «Он станет или потерянным человеком, или большим начальником». Жил дед в селе Буримка в Черниговской области, и пока родители Павленко учились в университете мальчик оставался с ним и бабушкой. Еще одна бабушка работала учительницей в школе-интернате для детей с умственными отклонениями. «Я и у нее много времени проводил, практически жил в том интернате», - вспоминает сегодня министр. Папа-министр говорит, что никогда не поднимал на детей руку, но даже и голоса не повышал. Правда, иногда бывает и такое: «У нас часто бывают драки, но это развлекательные бои, а не рукоприкладство. Мы боремся, но каждый знает предел и время, когда это милое безобразие должно закончиться. Ведь мальчишкам время от времени надо дать выход энергии! Они обязаны почувствовать свои силы. Потому я разрешаю им достаточно много побарахтаться со мной». Так как у мальчишек много энергии, то по выходным отец катается с ними на квадрацикле и велосипедах. А еще у каждого из них есть собственноручно посаженный калиновый куст в память о жертвах Голодомора. Их они периодически проведывают.