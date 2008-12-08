Министр Огрызко обедает с Дракошей (ФОТО)

Виктор Ющенко прекрасно разбирается в лошадях и любит ухаживать за шестью лошадьми, которые стоят в президентской резиденции в Залесье. Среди этих скакунов есть как породистые - гнедые украинские верховые, орловский серый конь в яблоках, два пони, так и один беспородный скакун, которого Екатерина Ющенко спасла от верной смерти, выкупив в приюте. А вот в семье главы украинского МИДа Владимира Огрызко живут попугаи, пишет «Комсомольская правда в Украине». Первыми появились волнистые попугайчики, но поскольку семья министра часто переезжала, птицы улетали. Сегодня у Огрызко живет попугаиха, которую за агрессивное поведение прозвали Дракошей. Обычно она свободно летает по квартире, а когда семья садится за стол, принимает участие в трапезе. А погладить себя птица разрешает только Владимиру Станиславовичу – главе семейства. У Нестора Шуфрича живет лабрадор Добби, подаренный ему лет 6 назад. Назвали его в честь сказочного персонажа из фильма о Гарри Потере. Когда-то у Юлии Тимошенко также жил лабрадор, но во время прогулки пес попал под колеса автомобиля и погиб. Юлия Владимировна очень тяжело переживала утрату, а потом взяла щенка туркменского волкодава - алабая. Его назвали Карагьосу. Правда, сегодня этому поистине гигантскому псу (в среднем алабаи весят около 80 кг) приходится делить любовь хозяйки с миниатюрным йоркширским терьером по кличке Булат. Во время предвыборной поездки в Харьков в 2005 году премьеру подарили этого щенка в качестве символа удачной избирательной кампании. Четырехлапый друг сопровождал Юлию Владимировну на Харьковский завод им. Малышева, где и получил кличку Булат - в честь танка отечественного производства. У одного из самых важных и богатых людей в БЮТ нардепа Александра Фельдмана дома живет шимпанзе Феня. Маленькая обезьянка очень дорогая и по своей стоимости и просто как живое существо для хозяина. Феня очень любит своего господина, всегда любовно его гладит и что-то на нем выискивает. В семье Петра Порошенко живет две собаки породы йоркширський терьер. Петр Алексеевич очень любит своих маленьких четвероногих друзей – Геракла и Кнопку. У министра МВД Юрия Л уценко живет кокер-спаниель с родословной в шести поколениях. Зовут его пес Сэр Конти Себастьян или просто Конти. Собака уже успела даже поучаствовать в фотосессии для журнала вместе со своими хозяевами. Когда младшему сыну Виталию было два года, во дворе на него набросился ротвейлер. Отважный Конти спас мальчика, поспешив на помощь и сбив большого обидчика на землю.