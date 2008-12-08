У Виктора Януковича проблемы с сердцем?

Лидер Партии регионов Виктор Янукович в последнее время все чаще апеллирует к своему сердцу. То его сердце екает, а то и вовсе превышает обычный ритм биения. Или же лирика от Виктора Федоровича идет с глубины души, а значит не такой уж Виктор Федорович бессердечный! Сердце Виктора Януковича может сильно застучать в самых разных ситуациях. Оно волнуется от услышанного и от увиденного. «Сегодня, когда я услышал Путина, у меня по-доброму ёкнуло сердце», - сказал на съезде «Единой России» в Москве Виктор Федорович. Не прошло и пол года, как говорится, а те же 9 граммов души опять вырывались из груди. «Сейчас, как и двадцать лет назад, когда я въехал в Спитак, у меня учащенно забилось сердце, – сказал Виктор Янукович, выступая на митинге перед жителями города во время поездки в Армению. Напомним, что Виктор Янукович по приглашению руководителей Армении примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию Спитакского землетрясения в Спитаке и Гюмри (бывшем Ленинакане). 7 декабря 1988 года произошло катастрофическое землетрясение в Армении, которое практически до основания разрушило два города на севере Армении – Спитак и Гюмри (в то время – Ленинакан). В Спитаке Виктор Федорович принял участие и в открытии площади имени самого себя. Его радостно встречали жители города, а мальчишки даже держали в руках открытки с изображением нашего политика. Но такое событие оставило экс-премьер-министра Януковича в полном спокойствии. Конечно, вот если бы эту же площадь открывал Владимир Владимирович, от волнения Виктору Федоровичу, наверное, пришлось бы вызывать скорую помощь.