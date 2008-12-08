Девушка Роналду тоже украинка

В последнее время, можно сказать, пошла мода на славянскую кровь. Самые известные мировые личности предпочитают почему-то именно украинок. Например, на роль подружки Джеймса Бонда выбрали нашу Ольгу Куриленко. Весь мир теперь любуется простой, но очень красивой брюнеткой с Бердянска. А чего только стоит Даша Асафьева, которую лично пригласил к себе в гости «император» Playboy’я Хью Хефнер. С некоторого времени амурные дела с украинкой приписывают и Криштиану Роналду. Говорят, что самый лучший футболист Европы и призер французского издания France Football «Золотой мяч» встречается с Еленой Хейнес. Днями 23-летнего потругальского полузащитника "поймали" в одном из элитных ресторанов неподалеку от Манчестера. Роналду проводил время с 25-летней Еленой Хейнес, женой известного английского миллионера-бизнесмена Джона Хейнеса, пишет ТСН.