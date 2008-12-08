Фельдман догоняет коллекционера Халили

Народный депутат Украины Александр Фельдман является обладателем крупнейшей в Европе коллекции предметов японского искусства okimono – считают мировые эксперты-искусствоведы. Крупнейшая в Европе коллекция предметов японского искусства okimono, принадлежащая известному коллекционеру и меценату Александру Фельдману, в 2009 году будет выставляться в ведущих музеях Германии, Польши, Австрии, после чего посетит Киев. По мнению авторитетнейшего мирового эксперта по японскому и китайскому искусству, владельца художественной галереи в Великобритании Sydney L. Moss Ltd. Макса Руферстона (A.D.M.Rutherston), в июле 2007 года посетившего Харьков и исследовавшего коллекцию Александра Фельдмана, «качество японских произведений искусства периода Meiji (1868-1912), особенно слоновая кость и настольные скульптуры, известные как okimono – является непревзойденным в Европе».Руферстон считает, что с коллекцией Александра Фельдмана по уровню историко-художественной ценности экспонатов может сравниться разве что знаменитое собрание японского искусства принадлежащее Девиду Нассеру Халили – крупнейшему коллекционеру из Великобритании. В планах Александра Фельдмана открытие музея частных коллекций в Харькове, где кроме уникального собрания предметов японской скульптуры, будут представлены также коллекции антикварного холодного и художественного огнестрельного оружия, которым по мнению ведущих мировых специалистов, тоже нет равных в Европе, пишет журнал «Главред».