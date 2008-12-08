Лисогор сходил на ярмарку кумы

Благотворительность – обычное дело для людей достигших успеха и определенного уровня благосостояния. Так принято во всем мире, но не в Украине. Однако и у нас бывают подобные акции. Клуб деловых женщин «Модус Вивенди», президентом которого является жена нардепа от БЮТ Богдана Губского Евгения, несколько лет подряд проводит новогоднюю благотворительную ярмарку «Мечты под елку-2009». Обычно акции этого клуба собирают множество известных людей, и в этот раз, на теперь уже международной ярмарке, они тоже были. Деньги для Знаменского детского дома, а если быть более точным, то для строительства детской площадки на территории дома, зарабатывали буквально на всем. Организовали здесь вип-парковку за 50 грн, оплата за вход была 300 грн для ребенка и 500 грн для взрослого посетителя, продавали сосиски, кофе, чай, глинтвейн, тортики и блины. В итоге организаторы собрали 104 тысячи гривен. Ярмарка расположилась на территории имения спонсора мероприятия Бьорна Штенделя на берегу Днепра. В маленьких домиках кроме еды дети и взрослые продавали картины и поделки малышей из детдомов, новогодние украшения. Также здесь можно было прокатиться на карусели и пообщаться со «звездным» Дедом Морозом, роль которого исполнял певец Андрей Кравчук. Начали в обед, и до самого вечера гости все подъезжали и подъезжали. Пришло много иностранцев, а вот наши «звезды» доехали не все. В толпе детей и гостей были замечены пловец Олег Лисогор с матерью своей дочки Екатериной. Кстати, малышку с собой родители не привезли – она осталась с бабушкой и няней, а вот на ярмарке они не случайно. Не так давно Евгения Губская стала крестной матерью маленькой Марии-Эвелины. Телеведущие Виолетта Трыкова и Марыся Горобец, кроме поедания блинчиков, занимались еще и своей основной работой- телевизионной. Приехала и станцевала народный танец супруга скульптора Олега Пинчука Лилия Добжанская. А вот уже во второй половине дня в толпе гостей можно было увидеть и серьезных народных депутатов – бютовца Богдана Губского собственной персоной и народного депутата от Партии регионов Владимира Макеенко с женой и двумя сыновьями.