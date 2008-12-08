Знакомьтесь! Иван Грозный-Черновецкий (ФОТО)

На концерте, посвященному 95-летию со дня основания Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, космический мэр попал почти также неожиданно, как Иван Грозный в простую советскую квартиру. «Царь», - представлялся Леонид Черновецкий на празднике. Правда, в этот раз он был совсем не в печали, а как раз наоборот – очень веселый и щедрый. Раздавал свои улыбки, благодарности и почетные грамоты сотрудникам музыкальной академии. Одет Леонид Михайлович Грозный был немного не «в тему». Перед выходом в свет Марья Айвазова, конечно, не могла отпустить супруга в царском одеянии - будет похож на других простых смертных, но не в спортивном же костюме! Интересно, почему тогда не в скафандр, ведь в спортивном трико он уже появлялся на людях?! Ничего, когда-то и царя от власти вылечат, и киевлян - от Черновецкого-Грозного.