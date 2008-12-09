Регионал Толстоухов пишет стихи (ТЕКСТ)

Народные депутаты не только умеют трибуны блокировать, писать законопроекты и заниматься бизнесом, но и стихи писать. Вообще, среди наших политиков графомания в последнее время стала популярной. Стоить вспомнить сборники стихов главы Соцпартии Александра Мороза, книгу о бандитских девяностых вице-премьера Александра Турчинова. В Партии регионов тоже есть люди, любящие литературу и поэзию, и в них разбирающиеся. И это народный депутат Анатолий Толстоухов. Чем только 55-ти летний политик не занимался в последнее время: депутатской работой, экологией, философией, написанием стихов для песен, образованием. Живет депутат, по его же признанию, на 60-70 тыс. гривен дохода в месяц, поэтому писать и издавать книги он может себе позволить, а вот зарабатывать на этом он не думал. «Это самовыражение с учетом потребностей государственного строительства. На сцене я не пою, авторское право у нас работает плохо. А платить для того, чтобы стихи стали песней, надо всем. Так что душе — радость, а карману — убытки», - считает он. Недавно Толстоухов вместе с партнерами выпустил первую в Европе 3х-томную цветную экологическую энциклопедию, инициированную Всеукраинской экологической лигой, а также разные издания в рамках проекта «Украина: история великого народа». По его признанию, выпустить цветное энциклопедическое издание стоит минимум 50 тысяч долларов. А вот на песню уходит до 5 тысяч долларов. Кстати, как-то регионал уже исполнял песню на свои стихи. «Один раз в программе Яна Табачника «Честь имею пригласить» спел. За что ему благодарен. Возможно, скоро еще раз рискну. Увлекаться не буду: двух Поплавских страна не выдержит. Чуть позже, к 55-летию, думаю, подготовлю творческий вечер, а дальше будет видно», - поделился он творческими планами. А в конце интервью, как подсказывает поисковик «Google», Анатолий Толстоухов любит желать: Пусть к Вам, от Вас добро течет, Чтоб по заслугам был почет, Чтоб мы не жили больше в ссоре, Разворошив печаль и горе… Пусть память не разделит нас, Не за горами и наш час…