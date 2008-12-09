Бютовец Суслов отдыхал в Перу (ФОТО)

По сравнению с регионалом Дмитрием Святашем, который зарегистрирован на сайте «Одноклассники.ру» в группе людей не представляющих свою жизнь без секса, бютовец Андрей Шкиль просто скромняшка. Хотя он время от времени Шкиль заходит на свою страничку, заядлым «одноклассником» его не назовешь. Последний раз он заходил к себе в понедельник вечером. У Андрея Шкиля всего восемь друзей, он не входит ни в одну группу. Одну из двух фотографий, которые Шкиль выставил на «Одноклассниках» подписана «Все что нашел». На ней Андрей Васильевич говорит по телефону, другая фотокарточка взята с официального сайта Верховной Рады. Кстати, о месте работы Андрея Шкиля. Он входит в сообщество «Верховный Совет Украины», и надеется пробыть в парламенте еще долго, по крайней мере, не указывает, когда эта Рада должна закрыться. А вот, что как ведет себя Андрей Шкиль в Верховной Раде, да и в политике вообще, нравится не каждому. Свою антипатию Андрею Васильевичу выражают прямо в Интернете, додавая комментарии до фото. «АндрЭ, ты не очень прав в политике. И мы, донецкие, тебя просто не любим. И Юлю!», - считает некая жительница Донецка. А вот коллега Шкиля 27-летний Евгений Суслов на сайте «Одноклассники.ру» более активен. У него 102 друзей. Он входит в группы «Сквирского лицея», «Творців інтелектуальної власності», «БЮТ», и является ярым поклонником футбола: «Клуб любителей ФК Динамо Киев» и «Одна жизнь - одна любовь…», в которой «тусят» фанаты «Динамо». Но самое интересное, что показал у себя на страничке Евгений Суслов, это фотографии. Так, в начале осени самый молодой мэр в Украине Суслов отдыхал в Перу, а пол года до этого летал в Бразилию. Он побывал на самом красивом курорте Бузиос. Рада не работает- можно и заграницей отдыхать!