На гулянке мэра Довгий танцевал с розой в зубах

Киевский мэр Леонид Черновецкий отметил свой день рождения с большим размахом. Разогреваться он начал еще 25 ноября, в день своего рождения, тогда собрался на ужин с родными и друзьями семьи. Большой же праздник по случаю свое 57-летия перенес на субботу, 6 декабря. Место для гулянки Леонид Михайлович выбрал весьма интересное - загородную базу футбольного клуба «Динамо» в Конче-Заспе. Именно там, в просторном зале с небольшой сценой, «зависал» чиновник со своими VIP-гостями. Поздравить пришла весьма разношерстная публика. Ющенко-младший пришел в костюме под руку со своей прекрасной спутницей - Лизой Ефросининой, младшей сестрой известной телеведущей Маши Ефросининой. Немного ранее прибыл на базу Петр Порошенко и расцеловал Черновецкого в обе щеки. Он преподнес Леониду Михайловичу картину, как и многие другие приглашенные. Следом пожаловал на закрытую тусовку экс-спикер Верховной Рады Арсений Яценюк со своей очаровательной супругой и вручил имениннику небольшую зеленую коробочку. За ними подтянулись Нестор Шуфрич, братья Суркисы, Савик Шустер и другие узнаваемые люди - всего более сотни. Политическая элита вытанцовывала под музыку группы «Браво», песни Дмитрия Маликова, Дианы Гурцкая, Натальи Могилевской и «Фабрики звезд-2». Живое исполнение отечественных звезд эстрады вводило публику в экстаз. Заммэра Ирэна Кильчицкая, оставив в стороне своих малышей под присмотром нянек, по нашим данным, лихо отплясывала в черном декольтированном платье. Недалеко от нее танцевал и секретарь Киевсовета Олесь Довгий с красной розой в зубах. А его дедушка и бабушка, в сопровождении которых он пришел на праздник, за ним присматривали. Савик Шустер в танце зацеловал свою красавицу-жену. В общем, отсутствие представителей СМИ позволило звездам расслабиться и отдохнуть с душой. На столах преобладали блюда из рыбы. Было много вегетарианских яств. В конце праздника мэр преподнес на каждый столик свое горячее сердце. Именно в такой форме приготовили тортики, в центре которых горело по одной свече. Супруга Леонида Черновецкого - Алина Айвазова за вечер сменила несколько нарядов. Сначала она встречала гостей вместе с мужем в черном длинном платье с открытыми плечами. Потом переоделась в золотистый наряд для исполнения уже традиционного восточного танца (именно такой подарок она преподнесла своему мужу на день рождения). И затем последовала еще пара смен нарядов - длинное платье цвета морской волны и черное с красными вставками. Фото - "Светская жизнь", сайт Олеся Довгого, "Публичные люди", "Обозреватель", "Империя"