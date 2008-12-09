Медведева пришла на похороны с букетом белых роз (ФОТО)

Проститься с патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым пришли более 100 тысяч человек. В храме Христа Спасителя со Святейшим по очереди попрощались архиереи, представители зарубежных церквей, в том числе Римско-католической. После высшего духовенства к гробу подходили президент РФ Дмитрий Медведев с супругой, премьер-министр Владимир Путин и его супруга, Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Владимир Воронин, глава Сербии Борис Тадич, президент Армении Серж Саргсян, лидеры Южной Осетии Эдуард Кокойты и Абхазии Сергей Багапш. Светлана Медведева пришла на похороны с большим букетом белых роз... Украинскую делегацию возглавляла Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева. Также в церемонии прощания со Святейшим Патриархом принял участие и лидер Партии регионов Виктор Янукович с группой народных депутатов. На похоронах Раисе Васильевной стало плохо (из-за духоты она почувствовала легкое недомогание) ее осмотрели врачи и отправили в посольство Украины в России. Но в пресс-службе посольства подчеркнули, что «информация о плохом самочувствии Богатыревой и оказании ей медицинской помощи не соответствует действительности». Более того, после участия в похоронах Святейшего Патриарха секретарь СНБО приняла участие в поминальном обеде, организованном Послом Украины в России Константином Грищенко. Патриарх Алексий II похоронен в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Семидесятидевятилетний патриарх умер в пятницу в своей загородной резиденции в Переделкино. Гроб с телом 15-го предстоятеля РПЦ после литии (краткого заупокойного богослужения) опустили в могилу. По материалам ЛигаНовости, Риа Новости, ForUm