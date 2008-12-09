Валид Арфуш пополнил ряды холостяков

Да уж, восточные мужчины воистину любвеобильны. Сначала Арфуш женился на девушке-баскетболистке, которую полюбил, увидев однажды по телевизору, а потом познакомился лично. С первой женой он завел детей. С Лидой Петровой, бывшей до совместной жизни с Валидом телеведущей, он познакомился в ресторане. Пара стала жить вместе и у них родилась дочь. Влюбленная парочка постоянно появлялась на тусовках вместе и казалось, у них все хорошо. И вот газета «Сегодня» сообщила, что более двух недель назад распалась одна из пар отечественного бомонда: экс-ведущей канала М1 Лидии Петровой и бизнесмена, издателя журнала «ПапараZZи» Валида Арфуша. Пара прожила вместе около семи лет, в свое время Валид не смог устоять перед чарами красавицы Лиды и оставил семью. И хотя супруги жили гражданским браком, у них подрастает четырехлетняя дочь Эмилия. «Лида ушла от меня, забрав вещи и ребенка. Она творческий человек и ей хотелось бы реализоваться самостоятельно, возобновить карьеру. Я уважаю ее решение. Я очень люблю ее и знаю, что она меня тоже любит, хотя, быть может, и в меньшей степени. В ту пятницу, перед тем, как она ушла, мы оба обнялись и плакали, а Эмили, обняв нас, плакала вместе с нами». По словам Валида, он обещал Лиде в октябре следующего года устроить грандиозную свадьбу, но… Сейчас Арфуш задумался о том, что уход любимой – это наказание за то, что в последние годы он мало уделял внимания своим двум детям от предыдущего брака. «Я никогда не терял с ними контакта, но жизнь мне подсказывает, что не мешало бы быть к ним более близким», — считает Арфуш. Что же касается Эмили, то с ней Валид и сейчас видится регулярно.