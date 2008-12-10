У Видріна була секретарка-мільйонерша

10 декабря 2008, 13:30

А ялинку для свого японського саду екс-нардеп вкрав

Офіс керівника «Європейського інституту інтеграції та розвитку» Дмитра Видріна знаходиться у центрі міста на вулиці Жилянській. Це звичайна двокімнатна квартира площею 70 кв. м. П’ять років тому приміщення придбали за $30 тис., а до цього політолог «мешкав» в Інституті світової економіки. Тут немає пафосу – затишно й комфортно. Великий коридор перетворили на приймальню – у розпорядженні секретаря мікрохвильова піч, кавоварка, фрукти в кошику, є навіть офісний плед. Із квартири-офісу можна потрапити прямісінько в японський сад Дмитра Видріна: такий собі маленький відокремлений від усього світу куточок. «Рослини не наші, – розповідає Дмитро Ігнатійович. – Ялиночку я вкрав десь у лісі, посадили плакучу вербу й виноград – ось і все наше багатство». Дизайном займалася дружина Дмитра Ігнатійовича Надія, вона навіть брала участь у ремонті. Перше, що впадає у вічі, коли потрапляєш до приміщення, – це велика кількість картин на стінах. Лише в одній кімнаті їх понад двадцять. «Дружина допомагає українським художникам, у яких немає ні коштів, ні можливості для самостійної «розкрутки», – пояснює господар. – Вона просто закохалася в одного художника, якому близько 80 років. І це не просто талановитий, це геніальний майстер. Але оскільки він живе у провінції і не такий мобільний, як сучасні художники, то не має можливості гідно представити свої роботи. Дружина влаштовує презентації, знімає його картини для каталогу. Поки що вони зберігаються тут». Ліворуч від дверей – стілець із звичайного чавуну. Такі зазвичай можна побачити в саду чи парку. На стіні навпроти красуються скляні полички. На кожній із них – монети з різних країн. Залишають їх гості, які знають про цю традицію в офісі. В одній із кімнат – лише картини, білі шкіряні крісла й стіл, на якому розкладені різні журнали, наприклад, глянець для чоловіків «XXL». Виявляється, Дмитро Видрін веде в ньому свою колонку. Інтер’єр іншої кімнати більш урізноманітнений : диван з подушкою у вигляді усміхненого футбольного м’ячика, великий стіл, на якому незвичайні, в африканському стилі, підставки під DVD і CD. Поряд стоїть столик із різними спиртними напоями для гостей. «Можу показати іконостас. Ні, не іконостас – абсурдне поєднання абсурдних людей», – пропонує Дмитро Видрін, прямуючи до поличок з фотографіями, на яких він разом з Юлією Тимошенко, Інною Богословською, Віталієм Кличко й навіть із Володимиром Жиріновським. Найцікавіше в цій кімнаті – чавунні сходи, які ведуть на своєрідний балкон-бібліотеку. На верхній поличці – опудало птаха, що подарував господарю відомий російський політолог Сергій Караганов. На столі й поличках ми нарахували шість фігурок слонів й одну черепаху. Є тут і глобус України. Висять ікони, Видріну їх часто дарують. Любить політолог ножі й мечі. У кабінеті їх чотири, решта колекції – вдома. На стіні висить шабля, яку подарував знайомий генерал – репліка на справжню козацьку шаблю. Господар розповів, що колись тут була і бойова зброя, однак після того, як до офісу вісім разів вдералися злодії, він тут нічого цінного не зберігає. За невеличкою шафою захований майже справжній самурайський меч. Однак найдорожче для власника офісу – це картини його подруги, княгині Доротеї Шем’якіної, яка живе у Греції. До речі, десять років тому в офісі Дмитра Видріна працювала секретарем Наталія Швачко. Саме тоді дівчина завоювала титул «Міс–Україна 1996», а згодом стала вдовою американського мільйонера Чарльза Котіка, зараз вона живе в США. Наразі тут інший секретар, але її також звати Наталія.

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