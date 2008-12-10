У Обамы уже готов костюм на инаугурацию

Пока будущая первая леди США Мишель Обама (Michelle Obama) все еще находится в мучительных поисках подходящего наряда для церемонии инаугурации 20 января 2009 года, ее супруг - Барак Обама (Barack Obama), избранный следующим президентом США, уже определился с торжественным костюмом, пишет Fashion Time. Перед многомиллионной толпой избирателей, отдавших свои голоса за кандидата от демократической партии, 44-й президент США появится в сшитом на заказ костюме чикагского ателье Hart Schaffner Marx - того же, которое поставляло Обаме его предвыборные пиджаки для выступлений перед электоратом. Небольшое ателье Hart Schaffner Marx существует с 1883 года и является одной из первых американских компаний, работники которой состоят в профсоюзе. Мишель Обама пока не определилась, где будет заказывать свое праздничное платье. По слухам, финального ответа от нее ждут дизайнеры Нарсизо Родригес (Narciso Rodriguez), Такун (Thakoon), Рим Акра (Reem Acra) и Марк Бувер (Marc Bouwer).