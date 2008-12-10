Губские ныряют на Мальдивах

Новый год уже совсем близко и украинский бомонд спешно решает, где же встретить новогоднюю ночь и провести рождественские праздники. И если с первым более-менее понятно – большинство ночь с 31 декабря на 1 января предпочитает проводить дома, то дальше кто в горы, кто на острова. Например, отдых на море в эти дни предпочитает семья Губских. Как и в прошлом году мама, бизнес-леди, Евгения, папа –нардеп Богдан, сыновья Владимир и Виталий отправятся на один из островов, называемых Мальдивскими. Это стало в семье уже традицией. «В прошлом году тоже были на Мальдивах. Там тысячи островов, столько мест для ныряния, еще не изведанных. У меня программа обширная, на несколько лет вперед», - рассказала VIP’у Евгения Губская, которая, как известно, заядлый дайвер. По ее словам, кризис планы не нарушил: «Сын работает. Работу не потерял. Родители тоже работают, пока, в общем-то, планы не измены. Мы люди взрослые и и сознательные, знаем как нужно работать, чтобы сберечь деньги при любом кризисе». Детям мама еще не подготовила подарки, а вот мужу она уже точно знает, что подарить Мы втроем ныряем, а он никак. Думаю, что подарю обмундирование, причем вручу прямо на Мальдивах. А вот, что подарю детям, я вам не скажу». Подружкам Евгения Губская также уже прикупила подарков. Им она подарит очки из заграницы. «В Лондоне очень люблю ходить по музеям и галереям. При них всегда есть магазины сувениров. Обожаю там покупать подарки. В этом году была очень интересная выставка, посвященная 60-м годам, это моя любимая тема. Когда я зашла в магазинчик при музее «Виктория Альберт», то обомлела, там продавались аксессуары по эскизам 60-х. Купила разные модели очков в этом стиле каждой подружке. Мы очень любим фотографироваться в разных смешных ситуациях, по крайней мере, сфотографируемся в них». Вспомнила президент клуба деловых женщин «Модус Вивенди» и про свое детство «У меня Новый год начинался раньше почему-то, чем у всех. Всегда еще в школе была ответственна за проведение всех утренников, при том, что никогда не была ни старостой, ни по пионерской, ни по комсомольской линии меня никуда не выбирали. Я должна была всем, начиная с 1 по 11 класс, придумать программу и организовать. А когда подходил Новый год, получалось, что я его уже отмечала несколько раз. Дома у нас всегда была толпа народу. За 5 дней до Нового года кололись орехи, за 3 дня нужно было напечь коржи для наполеона, за 1 день жарили гренки для бутербродов со шпротами, а потом делали оливье и все остальное», - вспомнила она.