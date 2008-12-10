Девушка Януковича должна сильно его любить

Один из самых завидных женихов Украины, сын лидера бело-голубых Виктор Янукович-младший вспоминает первую любовь, машину и стихи. «Недавно для себя пытался восстановить хронологию: какие машины водил, сколько на них ездил… Начал учиться достаточно рано, лет с 12–13, на третьей модели «жигулей». Своя машина появилась лет в 16 – с товарищем купили старенькую «ниву». Тогда прав у меня еще не было, но в покупке машины я участвовал. В Киеве некоторое время ездил на «Шкоде», но ничто не вечно. Сейчас на ней ездят мои сотрудники, а я пересел на «Инфинити», - говорит Янукович-младший в интервью журналу «Публичные люди». «Стихи писал, но не девушке, а просто так, для себя. Нужно было куда-то девать переполнявшие меня эмоции, вот и изливал их на бумагу. В первый раз я влюбился лет в пять, причем в девочку старше меня, наверное, тогда во мне впервые и взыграло мужское «я»», - вспоминает Виктор Янукович. Его мужское начало и сейчас продолжает играть, и уже в 27 лет он уже точно знает, какую девушку он хочет видеть возле себя. «Я люблю грамотных, умных, тактичных девушек. Понимаю, что человек, который будет рядом, должен любить меня настолько сильно, чтобы принимать мой образ жизни, мою занятость, относится к этому с пониманием. Конечно же, хочется, чтобы в первую очередь во мне видели меня самого, а не мой статус. Я всегда скептически относился к девушкам, у которых на первом месте деньги и положение в обществе». Для себя же Янукович-младший хочет спокойствия: «Не в том плане, чтобы спать по 12 часов в сутки, хотя хороший сон – это производная спокойствия. Хочется больше времени уделять себе, близким, любимому делу. Мечтаю продолжить занятия автоспортом, хотя понимаю, что эта мечта отдаляется все дальше и дальше. Когда-то я показывал неплохие результаты, но пришло время зарабатывать себе на жизнь, как-то крутиться, и я стал пропускать тренировки, а затем ушел из автоспорта. Но зная себя, свои амбиции, уверен, что я не остановился бы на уровне регионального пилота».