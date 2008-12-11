Дочке Мороза нравится мужской глянец

Пока папа, лидер Соцпартии Александр Мороз весь в партийных делах, пиарится на улицах городов с плакатов, его дочь занята несколько иным занятием. Как известно, Руслана Мороз является владелицей салона красоты, куда ходят обслуживаться многие известные люди. Собственно, в Украине распространено явление, когда папа- политик, а у дочери какой-нибудь гламурный бизнес. Например, у дочери спикера Верховной Рады Владимира Литвина - «Дом роскоши Villa Gross». Цена только одних трусов здесь стартует от 1 тысячи гривен. И пока папы работают, дочки тусуются. Вот и Руслана Мороз пришла в один из киевских ресторанов на вечеринку мужского глянца. Вполне вероятно, что пригласили дочь Александра Мороза туда клиенты или друзья. Пришла как всегда с мужем – Давидом Сарией, с которым часто бывает на различных мероприятиях. Также сие мероприятие под названием «Optimist party» посетил футболист Андрей Гусин, находящийся в этот момент в поиске футбольной команды. Кроме вышеназванных «селебритис» заметили здесь дизайнера Тараса Краскина, а также журналистов из глянца и работников телевидения.